Одаренные дети Югры прошли подготовку в «Музыкальной мастерской Юрия Розума»

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

В минувшие выходные в Ханты-Мансийске завершилась работа «Музыкальной мастерской Юрия Розума», участниками которой стали более ста учеников и преподавателей музыкальных школ города.

Мастер-классы по академическому вокалу, игре на домре, фортепиано и скрипке для одаренных детей и их педагогов провели именитые исполнители. Среди них народный артист России, пианист Юрий Розум, преподаватель фортепиано в РАМ им. Гнесиных Даниил Контуашвили, солист Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Дмитрий Мазанский, лауреаты международных конкурсов Кристина Шарабидзе (домра) и Заура Жарова (скрипка).

Дети также получили уроки актерского мастерства и посетили концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Вдохновленные арт-медиацией участники представили Юрию Розуму свои произведения и творческие этюды на завершающем концерте в Центре искусств для одаренных детей Севера.

- В методике преподавания должно быть больше свободы. Ведь каждый ученик - индивидуален. Кому-то нужно все детально объяснять, а кому-то, наоборот, дать как можно больше произведений для самостоятельной работы. Музыка возникла из любви, говорит о любви и преподаваться должна тоже с любовью. Поэтому главная задача «Музыкальной мастерской» – формирование эмоционального подхода к преподаванию на основе обмена профессиональными навыками, знаниями, опытом и секретами мастерства, – отмечает профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Напомним, «Музыкальная мастерская» проводится Международным благотворительным фондом Юрия Розума с 2017 года при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Благодаря проекту педагоги региональных школ искусств повышают квалификацию, а учащиеся получают возможность взаимодействовать с признанными мастерами.

С начала года встречи с творческими экспертами прошли на Ямале - в городах Ноябрьске и Муравленко, селе Мыс Каменный. Мастерская продолжит свою работу в поселке Тазовском, Оренбурге и Омске.