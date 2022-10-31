В Сургутском районе идет подготовка переправы через реку Лямин

Фото: Администрация Сургутского района

Мост через реку Лямин в период ледостава разводить не планируют. Об этом сообщила начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургутского района Алла Вавилина.

- В период ледостава наплавной мост не будут разводить и жители поселений Лямина и Сытомино смогут передвигаться на своем транспорте, как обычно. Корчеход осенью не проходит, шуги образовалось не так много, плюс низкий уровень воды способствует быстрому подмерзанию льда возле наплавного моста. И так как эта масса не большая, она не опасна для моста и разводить не будут, - поясняет Алла Вавилина.

Стоит отметить, что ширина моста позволяет организовать двустороннее движение транспорта, когда через старую узкую понтонную переправу машины проходили в обоих направлениях поочередно.

Подготовка переправы через реку Лямин в Сургутском районе идет полным ходом. Во время ледохода будут задействованы экскаватор и бульдозер, которые обслуживают профессиональные экипажи под руководством старшего механика наплавного моста. Кроме того, подготовлены запасы материалов и инструмента для разводки и наведения наплавного моста, а на берегу установлены пункт обогрева с аптечкой, склад для инвентаря и место для стоянки спецтехники.

Как рассказали в городской администрации, в темное время мост освещается семью мачтами освещения со светодиодными фонарями. Если вдруг случится аварийное отключение электроэнергии, там есть две электростанции и передвижной сварочный пост для проведения ремонтных работ.