В Югре закончили расследования дела против югорчанина, который в пьяной ссоре убил 34-летнего мужчину Фото: Татьяна Коркина

Следователи в Югре завершено расследование уголовного дела против 56-летнего жителя Ханты-Мансийского района. Он обвиняется в убийстве.

По информации СУ СК РФ по ХМАО-Югре, в сентябре 2022 года пьяный мужчина во время ссоры с 34-летним хозяином квартиры одного из домов поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района, ударил его ножом в шею. От полученной травмы молодой человек скончался на месте происшествия.

Следователи собрали достаточно доказательств и передали материалы уголовного дела в суд.

Напомним, мы писали ранее о том, что югорчанин до смерти забил прикованную к постели пожилую тещу, мешавшую ему бухать.