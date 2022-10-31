Житель Нижневартовска, ожидая свидания с девушкой, потратил 116 тысяч рублей на билеты в кино Фото: Юлия Кучеренко

За выходные в Югре зарегистрировано 34 случая мошенничества. Мошенники украли у югорчан больше 10 миллионов рублей.

Так, мужчина из Ханты-Мансийска решил купить авто, но столкнулся с аферистами. Подробно изучив все технические характеристики понравившегося авто, он не стал откладывать покупку и заключил договор поставки с мнимым продавцом. Югорчанин перевел в качестве аванса 100 тысяч рублей, но спустя время продавец исчез.

Житель Нижневартовска пострадал от сотрудника биржевой платформы, который убедил северянина в его выигрыше при повторной регистрации на платформе. Мошенники сообщили, что у него есть возможность вывести деньги, а для этого ему всего лишь необходимо перевести 95 тысяч рублей на продиктованный счет, что потерпевший и сделал.

Другой житель Нижневартовска тоже стал жертвой обмана, ожидая свидания с девушкой. Незнакомка предложила сходить в кино и скинула ссылку для покупки билетов. Ожидая скорой встречи, кавалер ввел реквизиты своей карты для покупки билетов, но произошёл якобы технический сбой, после которого мужчина ещё 2 раза повторил операцию и в диалоговом окне появилась информация о том, что оплата прошла и билет оформлен. Потерпевший написал в поддержку сайта о случившемся, менеджер отправил ссылку для возврата денег и в итоге он потерял еще. В результате несостоявшаяся встреча обошлась югорчанину в 116 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела.