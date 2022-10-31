В Югре в ДТП с КамАЗом погиб пенсионер на иномарке

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за выходные 1 человек погиб и 10 получили травмы в дорожных происшествиях.

Одна из жутких аварий произошла на 68 км автодороги «Покачи-Когалым» Нижневартовского района. Как уточнили в окружном УГИБДД, 68-летний водитель автомобиля «Hyundai» выехал на встречку прямиком под «Камаз».

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия, а 27-летний водитель большегруза получил травмы.

В ведомстве добавили, что за выходные сотрудники ГИБДД задержали 24 водителя в состоянии опьянения, 19 – за отказ от прохождения освидетельствования и 7 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения наказано 46 водителей и 134 – за нарушение правил перевозки детей.