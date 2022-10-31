Число заболевших коронавирусом в Югре на 31 октября 2022 года увеличилось на 125 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за день зарегистрировано 249 345 случаев коронавируса, за день подтверждено 125 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 41, Нижневартовске - 8, Ханты-Мансийске - 9, Нефтеюганске - 9, Нягани - 2, Сургутском районе - 5, Советском районе, - 5, Урае - 4, Нефтеюганском районе - 11, Мегионе - 4, Югорске - 4, Когалыме - 6, Кондинском районе - 5, Октябрьском районе - 1, Радужном - 6, Нижневартовском районе - 4, Пыть-Яхе - 1.

На момент выявления у 117 человека наблюдались признаки ОРВИ у 8 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 124 случаях. За сутки на COVID обследованы - 930 человек, всего прошли обследование 3 523 149.

За день новых смертельных случаев не зарегистрировано. Всего за период пандемии от COVID в Югре - умерли 2 587 человек. За сутки выписались 127 человек, за весь период пандемии вылечились 245 404 югорчанина.