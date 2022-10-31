Кражи, подделка купюр, браконьерство: за выходные в Югре зарегистрировано 142 преступления

В Югре за выходные зарегистрировано 142 преступления Фото: Татьяна Коркина

В Югре за выходные зарегистрировано 142 преступления, по горячим следам раскрыто 89.

В Нижневартовске двое мужчин, повредив замок, зашли в контейнер на дачном участке в СОНТ «Энтузиаст» и украли: ручную циркулярную пилу, электрорубанок и ленточную шлифовальную машинку. Мужчин нашли и теперь они находятся под подпиской о невыезде.

В Сургуте кассир одного из банков сообщила в полиции об обнаружении фальшивой купюры. 1 тысяча рублей, согласно справке эксперта, изготовлена не производством Гознак. Ведется проверка.

В Сургутском районе двое мужчин, находясь на реке «Обь» в 1 км от деревни Локосова, используя «сеть», незаконно выловили 9 особей рыбы: породы «Язь» в количестве 8 особей, породы «Муксун» в количестве 1 особи. Ущерб водным биологическим ресурсам Сургутского района составил больше7 тысяч рублей.

Кроме того, в Нефтеюганске задержан подозреваемый в краже. Мужчина, находясь у дома в 9 микрорайоне, украл из автомобиля «КИА К5» детское кресло, набор автомобилиста и плед. Ранее судимый злоумышленник задержан.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.