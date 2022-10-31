Контрактник из Мегиона, серьезно раненный в ходе СВО, восстанавливается в госпитале Санкт-Петербурга

Фото: Управление общественных связей Мегиона

Мегионский контрактник, раненный при выполнении боевого задания в ходе СВО восстанавливает здоровье в госпитале Санкт-Петербурга.

Как рассказали в городской администрации, к главе Мегиона Олегу Дейнека через соцсети обратилась жительница Нижневартовска, ранее проживавшая в Мегионе и сообщила, что мегионец Денис, который отправился добровольцем в зону специальной военной операции, тяжело ранен в ногу. Женщина попросила проконтролировать, как ведется его лечение, так как родственников у парня нет. Парню грозила ампутация и инвалидность.

- По поручению главы города специалисты городской администрации оперативно выяснили, что в Мегионе Денис жил с бабушкой, которой уже нет в живых. Работал сварщиком в нефтесервисной организации. Заключил контракт на прохождение службы – не смог остаться в стороне от происходящих событий. Ранение боец получил в ночь на 25 октября, когда вместе с сослуживцами попал в засаду под Каховкой. Остался жив, но нога оказалась серьезно повреждена - рассказали детали истории Дениса в администрации Мегиона.

Сначала югорчанина отправили в госпиталь Симферополя, а оттуда его перевели на лечение в госпиталь в Санкт-Петербурге. Ему сделали операцию и благодаря медикам ампутации удалось избежать.

После госпиталя парень вернется в Мегион. На уровне органов местного самоуправления решаются вопросы о возможности оказания ему поддержки в решении бытовых вопросов.