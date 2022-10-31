В Сургутском районе кубок главы по смешанным единоборствам посвятили Дню народного единства

Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе состоялся кубок главы по смешанным единоборствам. Инициатором боев стала федерация смешанных единоборств (ММА), а глава Сургутского района Андрей Трубецкой поддержал идею. В соревнованиях участвовали 20 атлетов, 10 из которых представляли Сургутский район, а ещё 10 приехали из других городов России и не только.

– Приехали спортсмены из Москвы, Нижневартовска, Челябинска, даже из Камеруна один боец. Мы создали все условия для соревнований: закупили буквально вчера октагон, –отметил начальник управления физкультуры, спорта и туризма администрации Сургутского района Евгений Подзолков,

Кстати, кубок главы Сургутского района по смешанным боевым единоборствам, посвятили Дню народного единства.