Часть улицы Привокзальной в Сургуте откроют уже 1 ноября Фото: Администрация Сургута

Отремонтированную часть улицы Привокзальной в Сургуте откроют 1 ноября. Такая информация опубликована на сайте городской администрации.

- В этом году отремонтирован участок улиц Толстого – Грибоедова. Работы практически завершены. С 1 ноября уже планируем открыть движение маршрутного транспорта. В следующем году приведём в порядок участок улиц Грибоедова – Шидловского. То, что было запланировано в этом году - сделано, – сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

Полностью завершить ремонт улицы планируется в 2023 году. Сейчас, по информации заместителя главного инженера строительной компании «Ювис» Антона Суворова, отремонтировано 6 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, а также полностью обустроены тротуары до улицы Шидловского.

Отметим, что капитальный ремонт улицы Привокзальная не проводился больше 20 лет. Качество и сроки исполнения контракта находятся на контроле главы Сургута Андрея Филатова.