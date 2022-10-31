Следж-хоккеисты клуба «Югра» посветят матчи чемпионата России раненному в спецоперации югорчанину

Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

Следж-хоккеисты клуба «Югра» поддержали югорчанина, получившего ранение в спецоперации.

Как рассказали в телеграм-канале правительства Югры, югорчанин Егор Букин из Кондинского района после срочной службы вступил в ряды Вооруженных сил России, а в августе при выполнении боевых задач молодой человек получил ранение. Сейчас парень проходит реабилитацию в санатории Зеленогорска и мечтает о протезе. На вопрос о том, какой бы он хотел протез, отвечает «такой, чтобы можно было держать клюшку».

Следж-хоккеисты из Югры решили посвятить герою грядущие матчи первого этапа чемпионата России по следж-хоккею, которые пройдут в Ханты-Мансийске.

Первая игра пройдет сегодня, 31 октября 2022 года, в 15:00. В Ледовом дворце югорчане встретятся с командой Удмуртии.