Губернатор Югры встретится с жителями Белоярского района

Фото: Правительство Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова встретится с жителями Белоярского района, чтобы обсудить развитие муниципалитета и оценить результат исполнения своих поручений.

Встреча пройдет 3 ноября в поселке Белоярский по адресу: ул. Центральная, д. 10, начало в 13:00. Также будут организованы онлайн встреча в поселках Верхнеказымский (ул. 2 микрорайон, 26) и Сосновка (ул. Школьная, 1).

Кроме того, за два часа до назначенного времени откроются консультационные площадки, где можно будет задать вопросы главе района и специалистам отраслевых ведомств.

Трансляции - в группе «Югра» и аккаунтах Натальи Комаровой.