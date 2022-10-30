Число заболевших коронавирусом в Югре на 30 октября 2022 года увеличилось на 130 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным регионального Оперативного штаба, за сутки инфекцию подхватили 130 человека в 17 муниципалитетах, а именно:

Фото: Оперштаб Югры

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 3 человека, с симптомами ОРВИ - 127, в бессимптомной форме - 0, скончались - 0. За сутки в больницы региона госпитализировано 7 югорчан.

За весь период в регионе подтверждено 249 220 случаев коронавируса, из них 1 356 - активных. Выздоровели с начала пандемии 245 277 человек, скончались - 2 587.

В России выявлено 6 803 человека с COVID-19, госпитализировано - 611. Всего в стране зарегистрировано 21 423 725 случаев. Излечились от коронавируса 9 008 человек, скончались - 75.