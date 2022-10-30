В Сургуте обсудили адаптацию детей мигрантов

Фото: телеграм-канал главы Сургута Андрея Филатова

На форуме «Сургут. Безопасность» обсудили методики работы с детьми мигрантов, которые позволят им адаптироваться в обществе и овладеть русским языком.

В ходе беседы психологи, федеральные эксперты и сотрудники системы образования делились собственными наработками, разбирали отдельные «кейсы» о том, как помогали юным мигрантам адаптироваться в югорском обществе и приводили убедительные примеры того, насколько сложно таким детям найти себя и определиться со своими будущим.

Напоминаем, что мероприятие проходило с 26 по 27 октября. По замыслу, это площадка для обсуждения вопросов укрепления межнационального согласия, предупреждения экстремизма и терроризма.

На основе материалов форума будет разработан итоговый информационно-аналитический материал, атлас лучших практик, который представят широкому кругу заинтересованных лиц и организаций.