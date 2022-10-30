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НовостиПроисшествия30 октября 2022 1:00

В Югре 30 октября 2022 года пройдет мокрый снег

Рассказываем, какая погода будет в Югре 30 октября 2022 года
Марина Прохорова
Погода в Югре на 30 октября

Погода в Югре на 30 октября

Фото: Вера Зенина

В воскресенье, 30 октября, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег), ночью и утром в отдельных районах изморозь. Ветер южный 6-11 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, при прояснениях -9... -14, днем -3...+2 градуса.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура ночью -1...-3 градуса, днем около 0.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре