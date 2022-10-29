Следователи и прокуратура проверяют информацию о школьниках, избивших одноклассника в Сургуте Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте школьники нападали на одноклассников, оскорбляли и избивали их. Этим случаям всерьез заинтересовались следователи и прокуратура.

- Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре по информации, размещенной в одной из социальных сетей, о преследовании группой несовершеннолетних своих сверстников организована процессуальная проверка - сообщают в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Известно, что группа учеников одной из общеобразовательных школ Сургута систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их, угрожая насилием. Дошло до того, что в один из дней октября 2022 года агрессивные ученики напали на одноклассника, нанеся ему травмы.

- Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - добавили в ведомстве.