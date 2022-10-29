Число заболевших коронавирусом в Югре на 29 октября 2022 года увеличилось на 133 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зафиксировано 249 090 случаев коронавируса. За день выявлено 133 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 35, Нижневартовске - 3, Ханты-Мансийске - 33, Нефтеюганске - 5, Нягани - 2, Сургутском районе - 2, Советском районе - 4, Урае - 5, Нефтеюганском районе - 8, Мегионе - 3, Югорске - 3, Когалыме - 4, Кондинском районе - 4, Октябрьском районе - 1, Радужном - 1, Нижневартовском районе - 6, Пыть-Яхе - 8, Березовском районе - 1, Ханты-Мансийском районе - 2, Лангепасе - 3.

На момент выявления у 131 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 1 бессимптомное, у 1 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 133 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 258 человек, всего прошли обследование 3 520 998.

За весь период от COVID - умерли 2 587 человек. За сутки выписались по выздоровлению 198 человек, за весь период пандемии вылечились 245 121 югорчанин.