В понедельник, 31 октября 2022 года, во всех муниципалитетах Югры проверят систему оповещения населения

Фото: телеграм-канал "Югра официально"

В понедельник, 31 октября 2022 года, во всех муниципалитетах Югры проверят автоматизированную систему централизованного оповещения и комплексную систему экстренного оповещения населения. Об этом сообщили в телеграм-канале окружного правительства.

Как уточняют в сообщении, электросирены и громкоговорители запустят с 10:40 до 10:44 часов.

В оповещении будет сказано: Внимание! Говорит Департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Граждане. Проводится учебная тренировка по передаче сигналов оповещения.

Если возникнут вопросы можно позвонить по номеру «112».