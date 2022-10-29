В Сургуте откроют первый в Югре «Фермерский островок» Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте 1 ноября состоится торжественное открытие первого в Югре «Фермерского островка».

Как сообщили на сайте регионального правительства. «Фермерский островок» - это магазин в магазине, который объединит сельхозтоваропроизводителей и производителей пищевой продукции Югры.

Жители и гости города смогут купить продукцию местных производителей: свежие салаты и грибы, полуфабрикаты и готовую продукцию из мяса, а также продукцию из дикоросов. Всё это выращено, собрано, законсервировано, засолено или сварено на территории региона. Продукты отличаются высоким качеством, имеют небольшой срок годности и не содержат дополнительных добавок и консервантов.