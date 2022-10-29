Погода в Югре 29 октября 2022 года: ночью до -13 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Ханты-Мансийском округе ожидается переменная облачность. Возможен небольшой мокрый снег, а в отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -3, -8 °С, при прояснениях до -13 °С. Днем температура воздуха +1, -4 °С.

В столице Югры: Переменная облачность. Ночью небольшой снег, днем осадков не ожидается. Ветер западных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5, -7 °С. Температура воздуха ночью 0, -2 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.