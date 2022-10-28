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НовостиОбщество28 октября 2022 13:49

В Югре собрали 80 тонн гуманитарной помощи для ЛНР

Завтра отправят пять грузовых машины – три из Сургута и две из Советского района
Денис Михайлов
Фото: Администрация Сургутского района

Фото: Администрация Сургутского района

В Югре собрали 80 тонн гуманитарной помощи. Сегодня гуманитарный груз готовили к отправке.

Загрузка проходила на центральном региональном складе. Активисты формировали и загружали коробки, которые доставят в Луганскую народную республику. Первая колонна отправится в путь уже завтра.

- Всего будет отправлено пять грузовых машины – три из Сургута и две из Советского района, где загружают пиломатериал, который будет использован для создания укрепсооружений военнослужащими. В первую очередь гуманитарку получат военные. Если останется место, будем загружать коробками необходимые вещи и для мирных жителей - рассказал председатель «Гуманитарного добровольческого корпуса», член Общественной палаты ХМАО – Югры Эдуард Логинов.

По его словам, на складе сейчас находится около 80 тонн груза, но вывезти всё сразу не получается, поэтому отгрузка происходит постепенно.