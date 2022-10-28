Фото: Телеграм-канал главы города Андрея Филатова

В Сургуте завершается ремонт участка тротуара на улице Пушкина, на состояние которого многие годы жалуются сургутяне. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Андрей Филатов.

По его словам, кроме самого тротуара восстановили и прилегающую зону, а также установили пешеходное ограждение. Еще планируют обновить светофор. И это только первый этап работ.

- В следующем году при достаточном финансировании отремонтируем оставшиеся 700 метров тротуара. Таким образом, этот проблемный участок будет обновлён полностью - сообщил Андрей Филатов.