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НовостиОбщество28 октября 2022 13:25

В Сургуте завершается ремонт участка тротуара на улице Пушкина

На состояние этого тротуара многие годы жалуются сургутяне
Виктория Терина
Фото: Телеграм-канал главы города Андрея Филатова

Фото: Телеграм-канал главы города Андрея Филатова

В Сургуте завершается ремонт участка тротуара на улице Пушкина, на состояние которого многие годы жалуются сургутяне. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Андрей Филатов.

По его словам, кроме самого тротуара восстановили и прилегающую зону, а также установили пешеходное ограждение. Еще планируют обновить светофор. И это только первый этап работ.

- В следующем году при достаточном финансировании отремонтируем оставшиеся 700 метров тротуара. Таким образом, этот проблемный участок будет обновлён полностью - сообщил Андрей Филатов.