Энергетики направили более 170 млн рублей на лесовосстановление в Югре

Фото предоставлено КП

«Россети Тюмень» направили более 170 млн рублей на реализацию экологического проекта: в Ханты-Мансийском автономном округе энергетики высадили более 1,3 млн саженцев сосны обыкновенной.

Все молодые деревья были высажены в Нижневартовском и Советском районах Югры. Их возраст составляет 2-2,5 года, а высота – 10-12 см. Агротехнический уход за молодыми деревьями обеспечат инженеры по лесовосстановлению из специализированной организации. В течение 3 лет они будут выполнять оправку растений от завала травой и почвой, убирать валежник, поливать саженцы и проверять их приживаемость.

Системообразующее электросетевое предприятие руководствуется принципами ответственного отношения к природе и обеспечения экологической безопасности производственной деятельности. Отметим, что в 2022 году компания установила более 3,5 тысяч птицезащитных устройств на воздушных линиях электропередачи и выпустила в реки Обь и Иртыш 269 тысяч мальков муксуна и краснокнижной стерляди.