Мобилизованные из Нижневартовска получат гуманитарную помощь с медикаментами

Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В воинские части, где находятся мобилизованные из Нижневартовска, в ближайшее время направят гуманитарная помощь с медикаментами. Этот и другие вопросы обсудили во время очередного заседания Координационного совета при главе города.

В сборе гуманитарной помощи приняли участие горожане, учреждения культуры, образовательные и медицинские организации города.

- Мы посетили воинскую часть, где находятся мобилизованные нижневартовцы. Жили в казарме, осмотрели столовую и клуб. Хочу отметить, что везде чистота, ребят хорошо кормят. Используемые палатки все отапливаемые – комфортные. Во время нашего нахождения в воинской части провели мастер-классы по оказанию первой помощи – рассказала заместитель муниципального координатора Гуманитарного добровольческого корпуса Оксана Сергиенко.

Об условиях пребывания мобилизованных вартовчан в учебных центрах глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко обсудил во время телефонного разговора с одним из жителей города, который находится в воинской части.

- Выражаю большое уважение вартовчанам, что заботитесь о нас. Весьма кстати нам пришла гуманитарная помощь, где есть термобелье. В принципе, у нас все хорошо, – сообщил мобилизованный вартовчанин во время телефонных переговоров.

По словам Дмитрия Кощенко, поддержку как мобилизованным вартовчанам, так и их семьям будут оказывать и дальше. Также решаются вопросы связаные с медицинским обследованием мобилизованных.

- Сейчас с каждой семьей ведется адресная работа по линии военкомата и Центра поддержки семей военнослужащих. Разбираемся в ситуации индивидуально, – добавил Дмитрий Кощенко.