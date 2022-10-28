Фото: администрация Сургута

В Сургуте почтили память жертв политических репрессий. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России ежегодно. События 30-40-х навсегда останутся в летописи истории страны. Сотни тысяч людей были подвергнуты жестоким расправам, казнены, сосланы в лагеря, ссылки, специальные поселения.

Так, 28 октября в Сургут у памятника «Жертвам политических репрессий» на набережной реки Обь собрались представители Администрации и Думы города, члены общественных организаций, дети и внуки «спецпереселенцев». Собравшиеся почтили память жертв минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Отмечается, что в 30-е годы в район, который по настоящее время называется Черным Мысом, и другие места - Лямино, Локосово, Песчаный, были сосланы около 9 тысяч репрессированных.