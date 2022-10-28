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НовостиПроисшествия28 октября 2022 12:12

Житель Нижневартовска, доверившись мошеннику, потерял 4 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Евгений Значковский
Житель Нижневартовска, доверившись мошеннику, потерял 4 миллиона рублей

Житель Нижневартовска, доверившись мошеннику, потерял 4 миллиона рублей

Фото: Юлия Кучеренко

Житель Нижневартовска обогатил мошенников на 4 миллиона. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску.

- 66-летний житель Нижневартовска стал очередной жертвой аферистов. Со слов потерпевшего, накануне ему позвонил представитель Центробанка РФ и предложил свои услуги по сохранению денежных средств от преступных посягательств. Собеседник объяснил, что в связи с тем, что мошенники используют различные способы обмана, банковские служащие звонят гражданам и предлагают оформить безопасные счета - сообщили в ведомстве.

Чтобы обезопасить свои деньги югорчанин, по инструкции звонившего, перевел деньги на указанный им счет. Позже, пообщавшись с родственниками, он понял об обмане и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.