Житель Нижневартовска, доверившись мошеннику, потерял 4 миллиона рублей Фото: Юлия Кучеренко

Житель Нижневартовска обогатил мошенников на 4 миллиона. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску.

- 66-летний житель Нижневартовска стал очередной жертвой аферистов. Со слов потерпевшего, накануне ему позвонил представитель Центробанка РФ и предложил свои услуги по сохранению денежных средств от преступных посягательств. Собеседник объяснил, что в связи с тем, что мошенники используют различные способы обмана, банковские служащие звонят гражданам и предлагают оформить безопасные счета - сообщили в ведомстве.

Чтобы обезопасить свои деньги югорчанин, по инструкции звонившего, перевел деньги на указанный им счет. Позже, пообщавшись с родственниками, он понял об обмане и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.