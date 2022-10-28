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НовостиОбщество28 октября 2022 11:13

В Пыть-Яхе полицейские сожгли около 1,5 килограммов наркотиков

Запрещенные вещества уничтожили в специально оборудованной топке
Виктория Терина
Фото: ОМВД России по г. Пыть-Яху

Фото: ОМВД России по г. Пыть-Яху

На территории автопарка ОМВД России по Пыть-Яху полицейские утилизировали запрещенные вещества массой около 1,5 килограммов, которые были ими изъяты во время профилактических мероприятий, в том числе при личных досмотрах, обысков и осмотров мест происшествий.

- Процесс ликвидации наркотиков жестко регламентирован, поэтому данные вещественные доказательства лежат в камере хранения до момента, пока в законную силу не вступит приговор суда, после чего принимается решение об уничтожении изъятых препаратов и вещественных доказательств - сообщили в ОМВД России по Пыть-Яху.

Наркотики уничтожили в специально оборудованной топке в присутствии членов комиссии из сотрудников правоохранительных органов, природнадзора Югры и Пыть-Яхской окружной клинической больницы.