В Югре пять сотрудниц бухгалтерии детского сада подозревают в мошенничестве Фото: Татьяна Коркина

Пять сотрудниц бухгалтерии одного из детских садов Березовского района ХМАО – Югры стали фигурантками уголовного дела о мошенничестве. Об этом рассказали пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре.

За полтора года женщины украли почти 6 миллионов рублей из бюджета.

- Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО – Югре выявлены факты хищения бюджетных денежных средств сотрудницами бухгалтерии одного из учреждений сферы образования Березовского района - сообщают в ведомстве.

Подозреваемые предоставляли в филиалы различных банков заведомо ложные сведения о гражданах, которые имеют право получить компенсацию части затрат по родительской плате за детский сад. Злоумышленницы вносили в списки данные не родителей, а своих родственников, которым якобы положены такие выплаты. Во время обысков у женщин изъяты бухгалтерские документы, ноутбуки, флэшки, банковские карты.

Расследование продолжается.