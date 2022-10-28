В сургутском исправительном центре состоялась первая в истории учреждения свадьба

Фото: УФСИН России по ХМАО-Югре

Первая в истории исправительного центра свадьба состоялась в прошлые выходные в Сургуте. Осуждённых к принудительным работам Владимира и Ольгу официально объявили мужем и женой. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН России по ХМАО-Югре.

- Регистрация брака прошла во Дворце торжеств, где жених и невеста обменялись обручальными кольцами и получили первый семейный документ. Не обошлось и без других атрибутов свадьбы – белого платья, букета и улыбок гостей, которыми стали начальник УФИЦ Константин Храмов и другие осуждённые, ставшие для пары хорошими товарищами - рассказали в ведомстве.

Будущие молодожёны встретились в исправительном центре, куда они прибыли после отбывания наказания в колониях Пермского края и Свердловской области. Сейчас они трудятся на строительном предприятии Сургута, руководство которого охотно пошло навстречу новобрачным, предоставив им несколько выходных. Новоиспеченная семья желает добиться не только досрочного освобождения, но и совместного проживания, которое возможно в дальнейшем после разрешения администрации учреждения.

- Наказание в виде принудительных работ способствует социализации и адаптации человека в обществе, является хорошей мотивацией исправить свою жизнь в лучшую сторону и обзавестись семьёй, - отметил начальник УФИЦ Константин Храмов.