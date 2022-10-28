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НовостиОбщество28 октября 2022 9:16

В Югре после капремонта ввели в эксплуатацию участок трассы Уренгой – Надым – Советский

К концу 2024 года в три этапа обновят 19 км дороги
Виктория Терина
Фото: Депдорхоз и транспорта Югры

Фото: Депдорхоз и транспорта Югры

В Югре после капремонта введен в эксплуатацию участок трассы Уренгой – Надым – Советский. Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

По информации ведомства, в этом году работы велись на участке с 615 по 618 км. Всего по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" к концу 2024 года в три этапа обновят 19 км дороги.

- Эта региональная трасса имеет важное значение – она является частью коридора до границы Ханты-Мансийского автономного округа - отметили в Депдорхоз и транспорта Югры.

Специалисты очистили полосу отвода автомобильной дороги от деревьев и кустарника, произвели уширение проезжей части дороги, уложили 18 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия из ЩМА-16, укрепили обочины и откосы, нанесли дорожную разметку.

Работы проводились с использованием современных технологий.