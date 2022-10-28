Фото: администрация Сургутского района

В школах Сургутского района ужесточили пропускной режим. Это сделано по Распоряжению губернатора от 21.10.2022г. № 644-рп, согласно которому предусмотрены новые правила допуска в образовательные учреждения.

– Этим документом предусмотрен допуск в образовательную организацию только через стационарный пост охраны. И руководитель образовательной организации на свое усмотрение может внести пункт о режиме работы калиток и центральных входов в зависимости от учебного процесса, – отметила инженер отдела обеспечения безопасности зданий и сооружений департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Светлана Коломиец.

Ученики могут пройти в здание школы перед учебным процессом, после его завершения или на переменах. Если обучающиеся приходят вне учебного процесса, они уже допускаются в образовательное учреждение с согласования руководителя.

– Родители допускаются в образовательную организацию на родительские собрания, на проведение массовых мероприятий только по спискам, заранее предоставленным классным руководителем на пост охраны. При этом обязательно нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, – пояснила Светлана Коломиец.