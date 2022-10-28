В Югре за сутки жертвы мошенников потеряли больше 10 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

В Югре за минувшие сутки зафиксировано 15 случаев мошенничества. Югорчане потеряли 10 миллионов 410 тысяч 469 рублей. На уловки аферистов чаще всего попадались жители Сургута и Нижневартовска. Единичные случаи зарегистрированы в Когалыме, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Мегионе и Сургутском районе.

Так, жительнице Сургута позвонил мнимый сотрудник Центрального банка и сообщил ей, что мошенники пытаются оформить на её имя кредит. Напуганная женщина оформила кредит на сумму 600 тысяч рублей, подарив все эти деньги звонившему аферисту.

В Нижневартовске с местной жительницей также связались мнимые сотрудники банка и сообщили, что на её пытаются оформить кредит. По их словам, нужно срочно заблокировать операцию, оформив зеркальный кредит. Получив деньги, женщина перевела мошенникам 594 тысячи рублей.

Житель Нижневартовского района купил 2 билета в театр через сайт и не думал об обмане. Он оплатил билеты, но в диалоговом окне технической поддержки было указано, что произошла двойная оплата и для возврата денег необходимо повторить операцию, что он и сделал. Войдя в личный кабинет банковской карты мужчина понял, что произвел два платежа на неустановленный счет и потерял почти 5 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.