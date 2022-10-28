Международный аэропорт Сургута переходит на зимний режим работы

Фото: Иван Ураков (Международный аэропорт "Сургут" им. Ф. Салманова)

Международный аэропорт Сургута переходит к работе в осенне-зимний период. Все плановые мероприятия по подготовке персонала, объектов инфраструктуры и техники к функционированию в холодное время года выполнены.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, для работы предстоящей зимой подготовлено 150 единиц спецавтотранспорта, который используется в зимний период для наземного обслуживания воздушных судов и для поддержания аэродрома в состоянии летной годности.

- 30 октября аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание полётов, которое будет действовать до 26 марта 2023 года - рассказали в пресс-службе аэропорта Сургута.

Из Сургута будут летать прямые рейсы по 35 маршрутам. Их будут выполнять 16 авиакомпаний. Подробное расписание самолетов можно увидеть на сайте аэропорта.