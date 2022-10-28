В Нижневартовске откажутся от новогоднего фейерверка и новых украшений

Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска

В Нижневартовске состоялось заседание Общественной палаты при главе города. Участники обсудили различные вопросы, в том числе предстоящие новогодние мероприятия.

Тематикой новогоднего городка станут уральские сказки Бажова. Герои произведений – простые люди, мастера своего дела. Будут оформлены традиционные точки притяжения вартовчан: площадь Нефтяников, территории старой части города и новых микрорайонов. Центральный городок оформят с использованием уже имеющихся декоративных и световых конструкций. Приобретать новые украшения не планируется. Подрядчик разработает эскиз городка с расстановкой фигур: здесь будут и ледовые, и снежные фигуры.

Глава города выступил с предложением скорректировать новогодние мероприятия и отказаться от фейерверка и новых украшений.

- Понимаем, что в настоящее время какие-либо излишества неприемлемы. Поэтому предлагаю отказаться от запуска фейерверка, проведения больших общегородских новогодних мероприятий, закупки нового оборудования и украшений. Новый год – это семейный, детский праздник. На этом акцентируем внимание, – сказал руководитель муниципалитета Дмитрий Кощенко.

Присутвующие на встрече поддержали предложение главы города.

- Сейчас не время проводить большие праздники, но для детей новогодние мероприятия важны. Думаю, это мнение разделят многие, – отметил член Общественной палаты города Василий Силантьев.

Администрация Нижневартовска оптимизирует расходы на новогодние торжества, основное внимание уделив проведению детских праздников.

Напомним, ранее мы писали ранее о том, что часть новогодних мероприятий отменят в столице Югры в поддержку мобилизованных горожан и их семей.