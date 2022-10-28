В Сургуте две женщины украли продукты из магазина Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за сутки зарегистрировано 52 преступления, по горячим следам раскрыто 26, из них 6 краж, 1 мошенничество, 2 факта незаконного оборота наркотиков.

Житель Нягани, находясь в чужой квартире, украл из шкатулки два золотых кольца на сумму 20 тысяч рублей. В дальнейшем он сдал их в ломбард. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Отметим, что ранее он был неоднократно судим за кражу и наркотики.

В Сургуте две женщины похитили из магазина продукты питания и бытовую химию. Подозреваемые признали свою вину и находятся под подпиской о невыезде. А в Нефтеюганском районе по факту хранения наркотиков на территории СНТ «Хуторок» задержан мужчина. У него обнаружен и изъят сверток с наркотиком массой 0,73 грамма. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

В Сургутском районе подозреваемая в мошенничестве - молодая 21-летняя девушка, находясь по месту жительства, под предлогом продажи одежды через соцсеть убедила пенсионерку перевести ей около 3 тысяч рублей. Мошенницу задержали, она уже была судима за грабеж, мошенничество и кражу, а теперь ей грозит новый срок.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.