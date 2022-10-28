Число заболевших коронавирусом в Югре на 28 октября 2022 года увеличилось на 202 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за весь период пандемии коронавирусом заболели 248 957 человек. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 202 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 47, Нижневартовске - 14, Ханты-Мансийске - 32, Нефтеюганске - 18, Нягани - 4, Сургутском районе - 2, Советском районе - 2, Урае - 15, Нефтеюганском районе - 16, Мегионе - 6, Югорске - 1, Когалыме - 10, Кондинском районе - 8, Октябрьском районе - 3, Радужном - 11, Нижневартовском районе - 4, Пыть-Яхе - 3, Березовском районе - 3, Ханты-Мансийском районе - 3.

На момент выявления у 201 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 1 коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 202 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 850 человек, всего прошли обследование 3 529 740.

За весь период от COVID - умерли 2 587 человек. За сутки выписались по выздоровлению 202 человека, за весь период пандемии вылечились 244 849 жителей Югры.