Детям из многодетных семей в Югре компенсируют половину стоимости за обучение в ссузах

Фото: Дума Югры

В Югре появилась новая мера социальной поддержки для многодетных семей - компенсация стоимости платного обучения детей в организациях среднего профессионального образования. Такую меру одобрили на очередном заседании депутаты регионального парламента.

Как сообщили в думе Югры, средства на погашение учебы начнут выплачивать уже с 1 января 2023 года. Размер возмещения составит 50 процентов, но не более 40 тысяч рублей в календарный год.

- Мы продолжаем исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации и вводим новую меру социальной поддержки для многодетных семей в виде компенсации стоимости платного обучения детей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе в размере 50%, но не более 40 тысяч рублей в календарный год, – рассказал спикер Думы автономного округа Борис Хохряков.

Известно, что численность получателей в год составит около 370 человек.