Вандалы в Урае нахулиганили в «Нефтеграде» и на скейт-площадке

Фото: администрация Урая

Вандалы в «Нефтеграде» и на скейт-площадке в Урае снова нарушили покой города. Видеокамеры «Безопасного города» зафиксировали хулиганство и вандализм.

- На объектах общественного пользования появились различного рода надписи и рисунки. Художники граффити и те, кто увлекается нанесением на стены различных надписей, наносят своим творчеством финансовый ущерб. За несанкционированные художества установлена как административная, так и уголовная ответственность - отметили в городской администрации.

Фото: администрация Урая

Жителей Урая просят не оставаться в стороне и быть неравнодушными.

- Если вы стали свидетелями вандальных действий. Зафиксируйте на фото или видео личности нарушителей и передайте их в полицию - добавили в администрации.