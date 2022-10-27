В Югре ожидается мокрый снег с дождем и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

По информации Ханты-Мансийского ЦГМС, 28 октября на территории Югры ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и ветер порывами до 12 метров в секунду.

Специалисты Управления по делам ГО и ЧС напоминают жителям региона, что перепады температурного режима способствуют образованию наледи на дорогах, провоцируют аварийные ситуации внутри микрорайонов и на проезжей части.

Чтобы нахождение на улице не обернулось трагедией, следует соблюдать правила дорожного движения как водителям так и пешеходам. Особенно следует соблюдать осторожность в темное время суток. Следует носить светоотражающие элементы на одежде/обуви/аксессуарах. Переходить через проезжую часть следует только на нужный сигнал светофора.