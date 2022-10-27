Житель Югры ответит за оскорбление судьи Фото: Татьяна Коркина

В Югре возбуждено уголовное дело против 31-летнего жителя Мегиона. Его накажут за неуважение к суду.

По информации следственных органов, в сентябре 2022 года уже неоднократно судимый подозреваемый, во время рассмотрения уголовного дела по обвинению в уклонении от отбывания наказания за ранее совершенные преступления, из личной неприязни оскорбил и обматерил судью.

По уголовному делу продолжается расследование. За это мужчина может получить до 6 месяцев ареста. Кроме того ему грозит наказание по делу, которое рассматривали в суде.