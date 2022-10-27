Волонтеры из Югры собрали больше 80 тонн гуманитарной помощи для семей военнослужащих

Фото: телеграм-канал "Югра официально"

Волонтеры регионального штаба собрали больше 80 тонн гуманитарной помощи. Неравнодушные югорчане также присоединились к федеральной акции «Россия – единая семья! От всего сердца».

Волонтёры и активисты собрали гуманитарную помощь для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих из Белгородской области. В посылках из Югры продукты со знаком «Сделано в Югре», сувениры с местной символикам, а также передали письма с добрыми пожеланиями.

Всего неравнодушные граждане Югры отправили 50 наборов. Семьи белгородских военнослужащих получат их в преддверии Дня народного единства.