За сутки в Югре от мошенников пострадали 9 человек: они обратились в полицию Фото: Юлия Кучеренко

За минувшие сутки в Югре зафиксировано 9 случаев мошенничества. Они украли 2,8 млн рублей.

В Нижневартовске с мужчиной связался псевдосотрудник банка и сообщил ему, что может помочь с одобрением кредита. Для этого необходимо только оплатить страховку, услуги курьера и открытие счета. Мужчина перевел неизвестному преступнику 136 тысяч рублей. А позже мошенник потребовал оплатить ещё и разблокировку банковского счета, повторную проверку документов, а также расширение кредитного лимита. И северянин купился, переведя 46 тысяч рублей, но одобрение кредита так и не получил.

Еще одной жертвой мошенников стал житель Когалыма. На одном из популярных сайтов он нашёл информацию о продаже резиновой лодки и перевел на банковский счёт мнимого продавца больше 18 тысяч рублей. Не дождавшись товара, мужчина обратился в полицию.

В Сургуте 36-летняя местная жительница в одной соцсети увидела объявление о продаже женской одежды. Связавшись с продавцом, сообщила, что хочет оформить и сразу оплатить заказ. Аферист продиктовал номер банковского счета, куда потерпевшая перевела около 8 тысяч. А после мнимый продавец перестал выходить на связь.

По всем случаям полицейские возбудили уголовные дела.