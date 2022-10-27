Число заболевших коронавирусом на 27 октября 2022 года увеличилось на 123 человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заболели 123 человека в 21 муниципалитете. У одного человека обнаружена пневмония. С симптомами ОРВИ - 122 человека. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии - 248 755. За весь период выздоровели - 244 647 человек, а умерли 2 587.

Всего лабораторно подтверждено 7 849 жителей России. За весь период пандемии зафиксировано 21 402 209 случаев заражения ковидом. Госпитализировано 1 316 заболевших. За сутки 82 человека умерли, а за весь период пандемии умерли 389 872.