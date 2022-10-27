Житель Нефтеюганска получил штраф за незаконную прописку иностранцев Фото: Татьяна Коркина

Житель Нефтеюганска заплатит крупный штраф за незаконную регистрацию иностранных граждан. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

- Нефтеюганский мировой суд рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации» - говорится в информации ведомства.

Информацию о том, что нефтеюганец за деньги незаконно прописывает в своей квартире иностранных граждан передали участковому. При этом жилое помещение для проживания он не предоставлял. В общей сложности нефтеюганец прописал в своей квартире 7 человек, которые в зависимости от срока прописки платили ему от 1 до 5 тысяч рублей.

По решению суда мужчина получит штраф в размере 120 тысяч рублей. Если он продолжит совершать преступления мужчине может грозить лишение свободы сроком до 3 лет.