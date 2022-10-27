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НовостиОбщество27 октября 2022 10:58

В травмпункты Сургута начали поступать первые пострадавшие от гололеда

Две женщины получили переломы лучевой кости
Виктория Терина
В Сургуте появились первые пострадавшие от гололеда

В Сургуте появились первые пострадавшие от гололеда

Фото: Татьяна Коркина

В травмпункте Сургута начали фиксировать последствия гололёда. Сегодня с утра за помощью обратились первые пострадавшие. Это две женщины с переломами лучевой кости в типичном месте – одной из самых частых травм при падении. Но лечиться пациентки будут амбулаторно.

Как отметили в Сургутской травматологической больнице, медики готовы к сезону повышенного травматизма. Врачи владеют всеми эффективными методиками лечения переломов различной сложности, а реабилитационная служба помогает пациентам восстановиться.

В ближайшие полгода падения на улицах будут занимать лидирующие позиции в структуре уличного травматизма, но можно обезопасить себя от таких неприятных ситуациях: необходимо правильно подбирать обувь и соблюдать меры предосторожности.