В травмпункты Сургута начали поступать первые пострадавшие от гололеда

В Сургуте появились первые пострадавшие от гололеда Фото: Татьяна Коркина

В травмпункте Сургута начали фиксировать последствия гололёда. Сегодня с утра за помощью обратились первые пострадавшие. Это две женщины с переломами лучевой кости в типичном месте – одной из самых частых травм при падении. Но лечиться пациентки будут амбулаторно.

Как отметили в Сургутской травматологической больнице, медики готовы к сезону повышенного травматизма. Врачи владеют всеми эффективными методиками лечения переломов различной сложности, а реабилитационная служба помогает пациентам восстановиться.

В ближайшие полгода падения на улицах будут занимать лидирующие позиции в структуре уличного травматизма, но можно обезопасить себя от таких неприятных ситуациях: необходимо правильно подбирать обувь и соблюдать меры предосторожности.