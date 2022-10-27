В Мегионе рецидивист украл телефон у работницы церкви Фото: Татьяна Коркина

В Мегионе местная жительница обратилась в полицию и рассказала о том, что у нее из церкви похитили телефон. Женщина рассказала, что является работницей храма. В момент, когда она делала уборку в помещении, оставила гаджет на лавочке и он пропал.

Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские нашли вора по горячим следам. И ему ничего не оставалось, как сознаться в содеянном. По словам мужчины, он решил сходить в церковь, чтобы помолиться, а после заметил в молитвенном зале на лавочке мобильный телефон. Рядом никого не было, и он забрал телефон себе, а впоследствии продал его за 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей. Как сообщили в полиции, раньше мужчина уже был судим.