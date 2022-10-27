Фото: администрация Сургутского района

Сургутский район получил около миллиарда рублей на переселение жителей из аварийного жилья. К этой сумме будут добавлены 115 миллионов рублей из бюджета Сургутского района.

- Сумма значительная 932 миллиона - это практически половина из тех средств, которые выделены дополнительно муниципалитетам правительством Югры на аварийную программу - рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Сейчас в Сургутском районе ведется активная застройка. Кроме того, в районе есть готовое жилье и уже готовятся документация для выхода на торги. В Сургутском районе порядка 335 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Сургутский район одним из первых в Югре справился с реализацией федеральной программы по расселению жилфонда, признанного аварийным до 2017 года.