Кражи, наркотики, мошенничества: за сутки в Югре зарегистрировано 50 преступлений

В Югре за сутки зарегистрировано 50 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 50 преступлений, по горячим следам раскрыто 31, из них 7 краж, 3 мошенничества, 1 экономическое преступление, 2 факта незаконного оборота наркотиков. Так, в Нижневартовске 18-летний молодой человек, находясь в квартире по улице Чапаева украл 2 золотых кольца стоимостью 10 тысяч рублей, принадлежащих заявительнице и сдал их в ломбард. Подозреваемый признал свою вину и сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В Югорске 18-летний молодой человек, находясь во дворе дома по улице Менделеева украл сотовый телефон, который выпал из кармана другого мужчины. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. А в Урае задержан мужчина с полимерным свертком с наркотиком. Подозреваемый ранее был неоднократно судим.

А в Нижневартовске задержан 19-летний подозреваемый, который воспользовался найденной картой и оплатил ею товары в магазине по улице Интернациональная.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.