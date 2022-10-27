В Югре за сутки в двух ДТП пострадали два человека

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На улице Объездная в Нефтеюганске, 54-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Largus», не учёл дорожно-метеорологические условия, не справился с управлением и врезался в бетонный забор. В результате ДТП водитель получил травмы. Как выяснили сотрудники ГИБДД, водитель в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности и не имел водительских прав.

В этот же день в Сургуте 63-летний мужчина, управляя автомобилем «Renault», на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на пешехода. В результате аварии пенсионерка получила травмы.

За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД задержали 5 водителей в состоянии опьянения, 5 – за отказ от прохождения освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 65 водителей и 28 – за нарушение правил перевозки детей.