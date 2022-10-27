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НовостиСпорт27 октября 2022 3:56

Спортсменка из Мегиона стала победителем первенства Югры по самбо

За медали боролись 160 спортсменов из 10 муниципалитетов Югры
Павел Посевин
Фото: Официальный Мегион

Фото: Официальный Мегион

Спортсменка из Мегиона Юлия Латыпова стала победителем первенства Югры по самбо.

Первенство Югры по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет прошло в Нижневартовске в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия». Мероприятие посвятили памяти Заслуженного строителя России, почетного гражданина города Евгения Ивановича Куропаткина.

За медали боролись 160 спортсменов из 10 муниципалитетов: Мегион, Нижневартовск, Радужный, Ханты-Мансийск, Излучинск, Когалым, Пыть-Ях, Новоаганск, Сургутский район и Нягань.

Юлия Латыпова заняла первое место в весовой категории 43 кг.